Notizieaudaci.it - Fabrizio Corona, spettacolo a teatro tra insulti e allusioni: Selvaggia Lucarelli replica e attacca

Leggi su Notizieaudaci.it

Polemiche per lo show Gurulandia, andato in scena alNazionale di MilanoNuove polemiche su, che mercoledì 12 marzo si è esibito alNazionale di Milano con loGurulandia, già portato in scena a Torino. Durante lo show, l’ex re dei paparazzi ha scatenato il caos conpesanti, bestemmie, sigarette fumate sul palco evolgari rivolte a numerosi personaggi delloe della politica. Tra i bersagli delle sue offese ci sono stati Elodie, Achille Lauro, Gino Paoli, Emis Killa, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Attacco a: il momento più discussoLa parte più controversa delloè stata senza dubbio quella in cuiha insultato pesantementee il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli.