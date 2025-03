Lapresse.it - Fabrizio Corona senza limiti al Teatro Nazionale: insulti e sessismo

Selvaggia Lucarelli “stronza e grassa” “sposata con uno che ha spinto una persona al suicidio”, e poi simulazioni di gesti volgari e molto altro. Lo show dialdi Milano fa discutere e indignare. E arriva anche una nota delche dovrebbe apparire come una scusa ma così non è. In uno screenshot riportato dalla stessa Lucarelli, scrive: “In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un’attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione”. Una scusa che anche a Lucarelli non basta affatto, e anzi la giornalista evidenzia che “ci piacerebbe sapere cosa pensa la direzione di unprestigioso, non cosa pensi che possa pensare lo spettatore”.