Fabrizio Corona a teatro insulti a Selvaggia Lucarelli | poi mima un atto sessuale con un suo cartonato

Bufera su “Gurulandia”, lo spettacolo teatrale portato in scena da, finito al centro delle polemiche per i contenuti giudicati offensivi e denigratori. A denunciarlo è stata, presa direttamente di mira durante lo show conpersonali, attacchi sul piano professionale e persino una simulazione volgare sul palco con un suo.La giornalista ha affidato il suo sfogo ai social, definendo preoccupante il tono e il messaggio trasmesso dallo spettacolo, andato in scena anche alNazionale di Milano, luogo chesottolinea come storicamente legato alla cultura e ora “prestato a una rappresentazione che alimenta odio e volgarità”.“Tira un’aria tossica e pericolosa”, scrive, criticando non solo il contenuto dello show ma anche l’accoglienza del pubblico, che ha reagito con risate e applausi aglirivoltile.