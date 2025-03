Fanpage.it - Fabio Caressa conduttore di The Money Road, come funziona il nuovo show in arrivo su Sky

Nuova avventura televisiva inper. Volto di Sky Sport ed ex concorrente di Pechino Express, sarà ildi-Ogni tentazione ha un prezzo. Si tratta della versione italiana di un format internazionale, in cui 12 persone comuni si cimenteranno in un 'trekking nella giungla', con l'obbiettivo di resistere alle tentazioni e vincere il montepremi finale.