F1 su il sipario | si parte dall’Australia rischio pioggia per domenica

Leggi su Sportface.it

La F1 è pronta a dare inizio alla stagione 2025. Il Circusda Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che torna ad aprire il campionato per la prima volta dal 2019. Il weekend andrà in scena sul circuito di Albert Park, lungo 5.278 chilometri e che prevede un totale di quattordici curve. I freni saranno mediamente sollecitati e verranno usati per circa l’11% della gara, lunga 58 giri. Sarà fondamentale seguire il comportamento delle vetture in curva 11, dove i piloti dovranno ridurre la velocità di 184 chilometri orari. La pista, modificata nel 2021, vanta quattro zone DRS: solo Singapore ne ha così tante. Il Gran Premio australiano sarà un importante banco di prova per le squadre, ma la situazione in griglia potrebbe essere resa ancor più caotica dal maltempo. Infatti, il ciclone Alfred che sta colpendo l’Australia in questi giorni, dovrebbe raggiungere Melbourne, proprio durante le ore della gara.