F1, Lando Norris precede Sainz e Leclerc in una FP1 equilibratissima. Hamilton 12°, Kimi Antonelli 14°

Se il buongiorno (o buonanotte in questo caso, visto la differenza di orario) si vede dal mattino. ci attende una stagione davvero interessante., infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025, ma gli spunti di interesse sono notevoli.Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito ad un equilibrio letteralmente clamoroso tra le varie scuderie. Anzi, c’è di più: i primi 13 piloti sono racchiusi in appena 980 millesimi, con tempi che confermano come le vetture 2025 siano già a livelli eccellenti, andando a pareggiare già i crono della FP2 di un anno fa.Davanti a tutti, nemmeno a dirlo, il grande favorito del weekend:(McLaren). Il pilota inglese ha spinto la sua MCL39 davanti a tutti proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:17.