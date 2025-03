Oasport.it - F1, Lando Norris: “Abbiamo una buona base, ma non sono contento. Siamo ancora incostanti”

McLaren contro Ferrari. La tavola sembra apparecchiata per un duello tra il team di Woking e la Scuderia di Maranello in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025, tappa d’apertura della nuova stagione di Formula Uno., vice-campione iridato in carica, ha chiuso in terza piazza la seconda sessione di prove libere a Melbourne con un distacco di 141 millesimi dalla Rossa di Charles Leclerc.“Oggi è andata così e così. Penso che sia stato un buon inizio di weekend,una, ma sicuramente non. Non ho tanta fiducia perché nontrovato il miglior bilanciamento“, dichiara il pilota inglese della McLaren a fine giornata ai microfoni di Sky Sports UK dopo essersi posizionato alle spalle del suo compagno di squadra Oscar Piastri per soli 17 millesimi.