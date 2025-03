Oasport.it - F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc un razzo con la Ferrari, Hamilton fa più fatica

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’, primo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le scuderie hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale, che come di consueto assegnerà i punteggi.che andava in cerca di risposte dopo la FP1. Charlese Lewishanno girato con la SF-25 per trovare quel bilanciamento che nel corso dei test pre-season in Bahrain un po’ era mancato. Tecnici del Cavallino Rampante desiderosi di carpire i segreti della vettura, nuovo progetto rispetto al passato se si pensa allo schema delle sospensioni anteriori: pull-rod e non più push-rod.Curiosità su quello che avrebbe fatto la McLaren, dopo che Lando Norris sul finire della prima sessione aveva piazzato la bandierina.