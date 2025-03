Oasport.it - F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP1. Norris in vetta su Sainz e Leclerc, 4° Piastri davanti a Verstappen

Si è conclusa da poco la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Melbourne abbiamo assistito ad un grande equilibrio con i primi 13 piloti racchiusi in meno di un secondo e, dato ancor più importante, ben 7 vetture diverse nelle prime 10 posizioni.a tutti troviamo Lando(McLaren) con il tempo di 1:17.252 ottenuto con gomme soft. Alle sue spalle Carlos(Williams) a 149 millesimi dall’inglese. Terzo Charles(Ferrari) in 1:17.461 a 209 millesimi dalla, quarto Oscar(McLaren) a 418 millesimi dal suo compagno di scuderia, mentre è quinto Max(Red Bull) a 444 millesimi.Sesta posizione per Alexander Albon (Williams) a 461 millesimi, settima per George Russell (Mercedes) a 464 millesimi da, quindi ottava per Fernando Alonso (Aston Martin) a 484.