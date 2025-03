F1 GP Australia 2025 | prima sessione a Norris FP2 a Leclerc

Leggi su Sportface.it

In archivio lagiornata della stagionedi Formula 1. Prime due sessioni di prove libere a Melbourne () con uno Charlespimpante e una McLaren solida. Nelle FP1 c’è Landoal comando in 1’17?252. Appena dietro un Carlos Sainz (Williams) apparso in forma smagliante sin dai test in Bahrain. Williams in top ten anche con Alexander Albon, sesto a 0?461 dalla vetta.terzo a 0?209 davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Red Bull nervosa e con problemi di carico aerodinamico. Max Verstappen è quinto a 0?44 e Liam Lawson 16° a 1?203. Distacchi mimimi con George Russell (Mercedes) settimo a 0?464 davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), ottavo a 0?484. Testacoda nel finale diper il britannico della Mercedes, che ha fermato la sua monoposto a pochi centimetri dalle barriere.