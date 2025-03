Lapresse.it - F1, Gp Australia 2025: Leclerc miglior tempo in seconde libere

Buone notizie per la Ferrari da Melbourne, dove sta prendendo il via in queste ore il Mondiale di Formula 1 con il primo Gran Premio della stagione: il Gp. La Rossa di Charlesha infatti chiuso con illeprove, in 1’16?439.I primi cinque tempi del Gptiene alle spalle le McLaren di Oscar Piastri (+0.124) e Lando Norris (+0.141). Quarto Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.345) mentre al quinto posto per il momento insegue l’altra Ferrari di Lewis Hamilton (+0.420). Più indietro le Red Bull e le Mercedes.Charles goes quickest in second practice ?Here’s the final FP2 classification ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/Mw4VZSp99V— Formula 1 (@F1) March 14,