Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Vengo alle interviste solo perché mi obbligano, non abbiamo imparato niente”

Undecisamente contrariato si è presentato ai microfoni dopo il primo giorno del week end dell'appuntamento d'apertura del Mondiale 2025 di F1 in Australia. Sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne, i team hanno iniziato il proprio week end e in Aston Martin i riscontri non sono stati entusiasmanti. Nella FP2, infatti, Nando non è andato oltre il 13° tempo, preceduto anche dal suo compagno di squadra, Lance Stroll, seppur di soli 51 millesimi.