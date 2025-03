.com - F1, ecco il trailer con Brad Pitt del film sulla Formula 1 prodotto anche da Lewis Hamilton e Jerry Bruckheimer

Leggi su .com

Ildi F1, il1 dal regista di Top Gun: Maverick, con protagonista, che lo hainsieme a: un ex pilota di talento torna al volante per salvare la squadra, ma si scontrerà con il giovane compagnoDiffuso ildi F1, ilcon protagonistae la regia di Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), entrambiproduttori di questo Apple Originalinsieme al sette volte campione del mondo di1®, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman. Ilsarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 26 giugno 2025.F1: tramaConosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes () è stato il talento più cristallino della1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera.