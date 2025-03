Oasport.it - F1, cosa ci ha detto il venerdì: Ferrari competitiva, sarà duello con McLaren?

Trarre delle conclusioni dalè sempre rischioso, però nel day-1 di Melbourne (Australia), prima tappa del Mondiale 2025 di F1, sembra che si sia ripartiti da dove ci si era lasciati. Ad Abu Dhabi aveva tenuto banco la sfida per il titolo costruttori tra, col successo della scuderia di Woking. In questo primo giorno australiano la Rossa e la squadra Papaya sono parse quelle più in palla.In particolare, Charles Leclerc ha fatto vedere fin da subito un ottimo feeling con la SF-25. In entrambe le sessioni di libere, il monegasco ha trovato con facilità tempi veloci, mettendo in mostra un rendimento eccellente nel terzo settore della pista, quello in cui si può valutare la bontà di percorrenza e di trazione della macchina.In tutto questo, interpretando anche i dati della telemetria, lapare abbia girato giù di motore, inanellando tornate con tanto carico aerodinamico.