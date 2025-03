Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Abbiamo ancora del margine, domani lavoreremo per puntare alla pole in Australia”

Una buona giornata per il monegasco. Il pilota della Ferrari ha concluso davanti a tutti il day-1 del week end del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, in. Il racing driver del Principato ha messo in mostra una velocità notevole e questo aspetto conforta in vista delle qualifiche die della gara di domenica all’Albert Park di Melbourne.“Oggi il feeling con la macchina è stato buono eavuto una prima giornata in pista solida. C’èdi miglioramento per quanto riguarda il bilanciamento della vettura, cosa comune a tutti nel paddock, dato che queste monoposto sonopiuttosto nuove per tutti noi e dobbiamo spingere per comprenderne i limiti”, ha spiegatoai microfoni dei media.“È troppo presto per trarre conclusioni: avremo un’idea più chiara del ritmo di ciascuna squadra soltantoin qualifica.