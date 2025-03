Lapresse.it - F1, Australia 2025 dà il via al Mondiale: diretta Sky e replica Tv8, orari

La F1 ha riacceso i motori oggi, venerdì 14 marzo, con le prime prove libere del Gran Premio d’. La gara in programma a Melbourne domenica 16 marzo darà il via ufficialmente al. Sarà possibile vederla intv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche ine in differita su TV8 ai seguenti: qualifiche di sabato 15 marzo in differita su TV8 alle 13:30; gara di domenica 16 marzo in differita su TV8 alle 14:00.L’o della gara è in notturna per l’Italia. Le qualifiche sono in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 6 (ora italiana), la gara nella notte tra sabato e domenica alle ore 5. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.