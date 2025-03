Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “C’è da lavorare sul giro secco, ma ho acquisito fiducia”

Un debutto leggermente contratto per. L’italiano, da quest’anno in forza alla Mercedes, non è andato oltre la quattordicesima e la sedicesima posizione alle prove libere del GP D’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Albert Park.Il nativo di Bologna nello specifico in occasione della prima uscita ha accusato una differenza di +1.138 rispetto a un convincente Lando Norris, risultato il più veloce con il tempo di 1:17.252. In FP2 invece il classe 2006 si è dovuto accontentare di uno scarto di +1.195 su Charles Leclerc, leader in 1:16.439.Giunto in mixed zone,ha analizzato la sua prestazione, vedendo il bicchiere mezzo pieno: “Penso che sia stata una giornata abbastanza positiva. C’è del lavoro da fare sul, solo per mettere le gomme nella finestra giusta.