EY, Vanoni “La comunicazione è sempre più strategica per le imprese”

MILANO (ITALPRESS) – “Lapiù, integrata, adattiva e tecnologica”. Lo ha detto Alessandro, direttore delladi Ernst & Young Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Al centro dell’intervista la terza edizione dell’indagine “Leader della” realizzata da EY in collaborazione con SWG. Laè “, perché quasi il 90% dei responsabili vede la funzione acquisire un’importanzapiù rilevante all’interno dell’azienda – ha spiegato-, soprattutto per posizionarla e per gestire la reputazione. Integrata perché lavoradi più emeglio con le funzioni aziendali (e questo non è scontato). Adattiva perché è in grado di cambiare i piani, di adattarli e di adattarsi al contesto esterno ed interno molto più velocemente rispetto a prima: il 90% degli intervistati ha dichiarato che cambia i piani in corso d’anno e non necessariamente una volta all’anno, ma anche anche una volta al mese o a livello trimestrale.