Lanazione.it - Export, frenata della farmaceutica: "Flessione dopo anni di crescita"

Leggi su Lanazione.it

Mentre aleggia quotidianamente lo spettro dei dazi minacciato da un mercato florido come quello statunitense (ieri Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana ha ribadito che "le minacce di Donald Trump di mettere un dazio del 200% sui vini europei rischierebbero di danneggiare pesantemente le esportazioni delle etichette toscane"), i numeri dell’2024 evidenziano per la provincia di Siena unadel 13,2%, sostanzialmente tutta da imputare al farmaceutico. Il settore è diminuito di circa il trenta per cento lo scorso anno, attestandosi a poco più di due milioni di euro (con un perdita in valori assoluti di circa 900 milioni), una bruscache arriva peròdia tre cifre e che dovrebbe preludere a un rilancio anche grazie alle annunciate nuove possiblità diproduttiva.