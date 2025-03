Ilrestodelcarlino.it - "Ex Maf, il cantiere della scuola marcia spedito"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vanno avanti spediti i lavori per la nuovadi via Bellini che sta nascendo nell’area che ospitava il centro tennis Maf. "Procediamo con ilmolto velocemente, secondo il cronoprogramma fissato dal Pnrr che ha finanziato l’intervento – fa il punto il sindaco Filippo Giorgetti – Un’opera di cui siamo particolarmente orgogliosi: sarà la primacostruita ex novo a Bellaria Igea Marina da 50 anni a oggi, un evento storico". Una"moderna, realizzata con nuove tecnologie, con ampi spazi e servizi per gli alunni". Dal Pnrr il Comune ha ottenuto complessivamente la cifra record – in proporzione alle dimensioni – di 15 milioni di euro. Quanto alla futuraelementare sono stati risolti da tempo, spiega l’amministrazione, alcuni problemi sorti inizialmente sull’estate scorsa: in pratica sabbia e polvere in circolazione.