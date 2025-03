Ilgiorno.it - Ex Borri, per salvare il progetto si cambia piano: al posto dell’auditorium una piazza per eventi

Busto Arsizio, 14 marzo 2025 – Non sarà realizzato l’Auditorium nell’ambito deldi recupero dell’ex Calzaturificio, una rinuncia necessaria nella revisione dell’intervento, passo che consente all’amministrazione comunale di non perdere i finanziamenti nella convenzione Pinqua–Pnrr, pari a 15 milioni di euro. Dunque lo storico complesso, la cui riqualificazione è attesa da anni, non resterà nel degrado. Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli la giunta ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale di recuperare l’area dell’ex calzaturificio nonostante la risoluzione del contratto già stipulato per la progettazione definitiva/esecutiva e per la realizzazione dei lavori a causa degli inadempimenti dell’operatore. Nei mesi scorsi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha valutato positivamente la proposta di rimodulazione del finanziamento avanzata dal Comune che consiste nel mantenimento dell’intero importo concesso pari a 15 milioni di euro.