Everton-West Ham, il pronostico di Premier League: sì alla doppia combo

Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i vari campionati nazionali in questo fine settimana, che precede l’ultima sosta della stagione. Inavrà inizio il 29° turno, con cinque partite di scena sabato 15 marzo: il programma giornata si aprirà alle 16:00 conHam a Goodison Park. I Toffees partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.05, mentre il pareggio e il successo degli Hammers sono dati rispettivamente a 3.25 e 3.75. Come arrivano al matchHamL’, che da fine dicembre è diventato di proprietà del Friedkin Group, ha ritrovato l’equilibrio e la stabilità che gli hanno permesso di fare punti e allontanarsi dzona retrocessione. Lo scorso weekend è arrivato un buon pareggio – il terzo consecutivo in campionato in casa del Wolverhampton per 1-1, che ha permesso agli uomini di Moyes di salire al quindicesimo posto in classifica con 33 punti, a pari merito proprio con gli Hammers.