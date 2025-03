Sololaroma.it - Europa League, bene Tottenham e Lione: il Manchester United cala il poker

Leggi su Sololaroma.it

La 3 giorni di coppe europee è finalmente passata in archivio, con il sipario che èto grazie all’. Nella giornata di oggi 13 marzo si sono infatti disputati le 8 partite valide per gli ottavi di finale di ritorno. Si comincia dal, che ha superato in scioltezza per 4-0 la Steaua Bucarest grazie alle doppiette di Mikautadze e Nuamah. I francesi hanno registrato un aggregato di 7-1 totale e volano ai quarti di finale come possibile outsider della competizione.anche il, che era chiamato a rimontare la sconfitta per 1-0 del primo duello con l’AZ.Gli Spurs la spuntano con un netto 3-1, grazie alle due reti di Odobert ed il gol di Maddison, rendendo vano il 2-1 di Koopmeiners. Stacca il pass per il prossimo turno anche il, abile a battere per 4-1 la Real Sociedad all’Old Trafford.