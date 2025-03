Justcalcio.com - Europa League 2024/25, il tabellone: tutti gli incroci fino alla finale | Europa League

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 00:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:/25, ilgliCalciomercato.com Home/25, ilgliAFP via Getty Images Giovedì agrodolce per l’Italia in. La Serie A infatti porta avanti la Lazio che passa ai quarti grazie al pareggio con il Viktoria Plzen che basta per eliminare i cechi.