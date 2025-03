Iltempo.it - "Euronext rimanga infrastruttura europea federale". L'interpellanza di Casasco

CONSOB celebra oggi all'Università Bocconi il cinquantesimo anniversario. In questi 50 anni l'economia italiana ha vissuto un periodo straordinario di crescita e trasformazione. 50 anni di progresso che hanno consentito al Paese di diventare la seconda manifattura, il quarto esportatore mondiale, lo standard di riferimento per qualità dei prodotti e delle tecnologie in molti settori. Mantenere e rafforzare le posizioni raggiunte richiede, per sviluppare la nostra eccellenza imprenditoriale, il contributo di un'borsistica avanzata, funzionale all'obiettivo di far crescere anche dimensionalmente il nostro tessuto industriale. Questo anniversario cade in un periodo critico per il sistema europeo che deve affrontare delicate sfide geopolitiche, migliorare la propria competitività, effettuare un balzo importante nell'innovazione tecnologica: ciò richiede di rivisitare conseguentemente la propria strategia industriale complessiva.