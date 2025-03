Ilgiorno.it - Eurofil torna a Novegro: due giorni con la mostra mercato di filatelia, numismatica e collezionismo

Milano, 14 marzo 2025 – Collezionisti di monete, francobolli e cartoline, siete pronti?nel Padiglione D del Parco Esposizioni, venerdì 21 e sabato 22 marzo. L'evento, giunto alla sua terza edizione, darà spazio a espositori italiani e stranieri che si focalizzeranno sulle varie sfaccettature del settore filatelico-numismatico e collezionistico. La manifestazione, in particolare, è adatta sia agli appassionati più navigati sia a chi è ancora alle prime armi in questo fantastico mondo. In fiera, infatti, ci saranno anche dei periti qualificati che valuteranno le monete e cartoline vintage e i francobolli d'epoca. Grazie a questa valutazione, i visitatori potrebbero scoprire di aver conservato in casa un tesoro. L’ingresso alla manifestazione è gratuito previa registrazione direttamente in fiera o su Eventbrite.