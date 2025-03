Lanazione.it - Etruria, le ragazze della ginnastica ritmica sempre in grande forma e sul podio

Poco più di una settimana fa, l’ha celebrato i dieci annisezione trampolino elastico, che in un decennio ha già proiettato il club ai vertici nazionalidisciplina. Ma anche lestanno ben figurando e proprio pochi giorni fa hanno fatto registrare risultati più che positivi in due differenti competizioni. Iniziando ad esempio dalle più giovani, reduci dal campionato Uisp: le ginnaste Anna Baldi, Amalia Caccamo, Cloe Coscia, Bianca Rantini e Virna Santini hanno conquistato una medaglia d’argento nell’esercizio di squadra "terza categoria", mentre la compagna di squadra Sofia Berti ha agguantato un argento nel corpo libero. Buono anche il rendimento di Olivia Possenti, Matilde Tammaro, Elisa Monciatti, Marta Baldi e Linda Santi. Più o meno in contemporanea, le compagne più esperte hanno partecipato alla seconda tappe"regular season" del campionato di Serie C.