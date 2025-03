Sport.quotidiano.net - Estra, arriva il presidente David. Stipendi e mercato i temi sul tavolo

Ilè uno deiche verranno dibattuti oggi dal nuovobiancorosso Joseph Markin arrivo oggi in città. L’intenzione sembra quella di voler aggiungere un giocatore straniero all’attuale roster perre ad avere almeno cinque stranieri a referto dal momento che Pistoia ha ancora un visto da poter utilizzare. Pistoia è ancora in corsa per provare a centrare l’obiettivo salvezza ed avere una freccia in più nella proprio faretra potrebbe tornare molto comodo in questo finale di stagione. I biancorossi, calendario alla mano, avranno cinque partite fuori casa (Trento, Tortona, Milano, Venezia e Reggio Emilia) e quattro in casa (Trieste, Sassari, Bologna e Cremona) per tentare il tutto per tutto. Un cammino per nulla facile e che molto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti ma ancora uno spiraglio c’è ed è giusto provarci.