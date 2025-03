Lortica.it - Essere rinascimentali

Sono stato a Roma in questi giorni. Mi sono fermato davanti all’ospedale di Santo Spirito in Sassia e, con l’immaginazione attiva, rivedevo Michelangelo e Leonardo entrare nell’ospedale per fare la dissezione dei cadaveri e conoscere l’anatomia del corpo umano.Era severamente vietato sezionare gli organi umani, ma la loro sete di conoscenza partiva proprio dal corpo, dal desiderio di scoprire il segreto biologico della differenza tra la vita e la morte.Immagino le giornate di Michelangelo: di giorno costruiva l’immortale cupola della Basilica di San Pietro, dipingeva i corpi nudi del Giudizio Universale nella Cappella Sistina e, di notte, entrava furtivamente in un ospedale per sezionare cadaveri. Leonardo, invece, sezionava i corpi e disegnava le sue visioni anatomiche su carte immortali.