Cityrumors.it - Espulsione Hummels, ex arbitro Cesari: “L’ho trovata frettolosa e…”

Leggi su Cityrumors.it

L’ex direttore di gara internazionale ora opinionista Mediaset da anni torna sull’episodio del romanista: “Mi spiace ma Turpin ha esagerato a mio modo di vedere.”“Si è dibattuto molto, ma vedendo e rivedendo l’azione non mi sembra compatibile con quanto è stato deciso dall’.“. E’ questa l’opinione di un exfamoso come Graziano, per tantissimi anni direttore di gara di serie A e internazionale, tanto da dirigere partite di coppa, Europei e mondiali. Esperienza da vendere e anche tanta dimestichezza davanti alle immagini da commentare: “Magari mi si può dire che sono vecchio come, nel senso che ora si gioca un altro calcio rispetto a quando lo facevo io, ma sulle immagini posso dire qualcosa in più, visto che lo faccio ormai da vent’anni.”., ex: “e.