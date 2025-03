Inter-news.it - Esposito rinnova! Per l’Inter è un top player e lo blinda: respinte le big

ha deciso dire con un rinnovo il contratto di Francesco Pio. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B, dove si è affermato fin qui come capocannoniere con 14 reti in 26 presenze. Ecco la nuova scadenza.CRESCITA COSTANTE – Francesco, classe 2005, anche in questa stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per imporsi nel calcio italiano. Nonostante la giovane età, è già un punto fermo della Nazionale Under-21, dove gioca sotto età di due anni e ciò nonostante ha messo a segno 7 gol in 11 presenze. La sua capacità di finalizzazione, unita a una notevole maturità tattica, lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.RINNOVO CON– La dirigenza nerazzurra ha lavorato a stretto contatto con il procuratore Mario Giuffredi per chiudere l’accordo ere il talento stabiese fino al 2030.