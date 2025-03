Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, la panchina ora traballa: svelati i tre motivi che stanno spingendo la Juve al nuovo cambio

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, laorai treche, secondo quanto riportato da Tuttosport,laalTuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della posizione di, la cuisoprattutto dopo la sconfitta contro l’Atalanta di domenica scorsa è iniziata are parecchio.Secondo il quotidiano sono tre ichelantus a fare valutazioni in tal senso: gli obiettivi falliti (Supercoppa italiana, Coppa Italia e ottavi di finale di Champions), il gioco mai sbocciato e un rapporto con i calciatori che non riesce a risultare così virtuoso.Leggi suntusnews24.com