Tvplay.it - Esonero Thiago Motta, il grande rivale pronto a sostituirlo

Leggi su Tvplay.it

ha le ore contate e a Torino stanno già valutando i profili dei possibili sostituti: sembra essercene uno in vantaggio, direttamente da unaGiuntoli e la dirigenza bianconera devono decidere se arrivare al termine della stagione con l’ex bolognese o prendere un traghettatore per arrivare a giugno. Quello che sembra sicuro è che all’inizio del prossimo campionato ci sarà di sicuro un altro tecnico., il(TvPlay – ANSA) Un andamento del genere non è più tollerabile in casa Juventus. Passi l’eliminazione contro il PSV in Champions League (poi martorizzato dall’Arsenal di Arteta), passi (meno) per la sciagurata sconfitta con l’Empoli in Coppa Italia ai calci di rigore, ma i 4 gol a domicilio rimediati contro l’Atalanta sono la goccia che fa traboccare il vaso.