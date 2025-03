Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, De Paola rivela: «Devi correre ai ripari e trovare un traghettatore solamente in questo caso»

di Redazione JuventusNews24: Paolo Deha rilasciato queste dichiarazioni sul possibile addio del tecnico della Juventus. Le sue paroleAi microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Deha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Fiorentina Juve.FIORENTINA JUVE – «Analizzando la situazione, la Juve ha fallito tutti gli esami. Ora decidono i giocatori, non possono far vedere di essere controe un po’ di orgoglio devono dimostrarlo. Ma possono far capire molto dall’atteggiamento di una partita».SEPERDE CON LA FIORENTINA. – «Se l’idea di sfaldamento che ha dato contro l’Atalanta, alloraaiun. Qualcuno deve gestire una situazione che non è più gestibile».Leggi su Juventusnews24.com