Esonero e nuova panchina | deciso il futuro di Thiago Motta

Il 4-0 subito contro l’Atalanta brucia ancora. Non tanto per il risultato, quanto per il modo in cui è arrivato: una squadra svuotata, senza reazione, in balia dell’avversario.E ora, con la stagione già compromessa dall’eliminazione in Champions League e in Coppa Italia, non ci sono più cartucce da sparare. La trasferta contro la Fiorentina diventa una sfida cruciale, non solo per chi siede sullabianconera, ma anche per Palladino, che vive settimane tutt’altro che serene. Due allenatori sulla graticola, due squadre in cerca di risposte. Una vittoria può dare ossigeno, una sconfitta può trasformarsi nell’ultima goccia di un vaso già traboccante.E poi c’è il, che sembra già scritto. Salvo ribaltoni clamorosi, il tecnico bianconero cambierà aria a fine stagione. Lo sanno tutti, anche se nessuno lo dice apertamente.