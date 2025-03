Pisatoday.it - Esondati diversi corsi d'acqua nel sanminiatese: Vigili del Fuoco attivi per i soccorsi

Proseguono nel pisano letà di monitoraggio e intervento per quanto riguarda il maltempo di queste ore, che si protrarrà - con l'allerta rossa per rischio idraulico - anche almeno per domani, 14 marzo. Intanto oggi, venerdì 13, ideldi Pisa fanno il punto sulle chiamate.