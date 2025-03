Lanazione.it - Esonda la Sieve a San Piero: auto sommerse, strade impraticabili e disagi

Leggi su Lanazione.it

Scarperia e San(Firenze), 14 marzo 2025 – E’ un venerdì di danni e paura anche a San. Lainfatti èta proprio in prossimità del centro abitato. Il corso d’acqua ha mostrato fin dalla mattina livelli pericolosi, che poi appunto hanno portato allo straripamento. Le piogge, fin dalla notte, hanno saturato il terreno e ingrossato il corso d’acqua. Dalle 7 in poi il livello è cresciuto. Superando rapidamente il primo livello di guardia ma anche il secondo, fissato a tre metri e cinquanta. Nel momento di massima portata, il fiume era a quattro metri e ottanta centimetri. Firenze travolta dal maltempo: frane e allagamenti. L’Arno supera il primo livello di guardia.chiuse, ecco dove Molte leche sono finite sott’acqua. Non si segnalano feriti o dispersi ma molti danni alle attività commerciali, alle abitazioni e ai mezzi privati appunto, alcuni dei quali completamente inservibili.