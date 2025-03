Amica.it - Esiste l'anima gemella? Proviamo a vedere se è vero? Su Rai 2 stasera in tv c'è il film che prova a rispondere: "4 metà" con Matilde Gioli

Che per ogni persona esista un’è una teoria molto romantica, ma forse poco scientifica. Perché non metterla allacome succede in 4in tv su Rai 2 – e in contemporanea streaming su RaiPlay – alle 21.25 va in onda la commedia romantica di Alessio Maria Federici (Terapia di coppie per amanti, Piedone – Uno sbirro a Napoli ) che vuolere a indagare l’nza dell’attraverso un racconto leggero e divertente.Il cast e i personaggi di “4”Luca e Sara, interpretati rispettivamente da Flavio Furno e Marta Gastini, sono una coppia desiderosa di mettere allala teoria dell’. Per questo coinvolgono 4 loro amici.l’se è? Su Rai 2in tv c’è il“4” con(foto Netflix)C’è Giulia, ov, ricercatrice specializzata in statistica e matematica per la finanza, ragazza concreta e poco incline a concedersi delle libertà.