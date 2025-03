Lanazione.it - “Escrementi sulla porta del negozio Faccio denuncia, atto vandalico”

Siena, 14 marzo 2025 – “Qualcuno si è divertito, durante la notte, a sporcare con glila maniglie d’ingresso del. E li ha depositati sopra”, indica Mara Boscarini. Attende l’arrivo dei carabinieri che ha chiamato subito quando, poco prima delle 10, ieri è arrivato in via Cecco Angiolieri dove si trova ’Beaux Art’ trovando, appunto, la brutta sorpresa. “Cosa è successo?”, chiedono alcuni residenti alla negoziante. Quando l’occhio cade sulle feci, il commento è unanime: “Così non si può andare avanti”. “I carabinieri mi hanno detto di non toccare nulla fino al loro arrivo”, spiega Boscarini. A dir poco amareggiata di un ’regalo’ che nessuno riceve volentieri. E che sa proprio di spregio. Lei parla di. “Certamente. E come tale vato. Per questo ho chiamato i carabinieri per presentare”.