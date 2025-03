Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Fontana: «Atalanta-Inter? Chi perde non è fuori! Donnarumma da riportare in Italia»

L’ex portiere dell’Alberto, dal 2001 al 2005, ha parlato insu-News.it. Focus ovviamente su, ma anche sui portieri e non solo. Sunon ha dubbi., partiamo subito dallo scontro diretto di domenica sera tra. Che partita ti aspetti? All’andata non ci fu storia, 4-0.È uno scontro diretto a tutti gli effetti. L’è la favorita come rosa e come potenzialità, però l’è veramente scomoda. Nessuno vuole incontrare l’quando sta bene perché può fare male a tutti. Il risultato dello scorso anno della Dea è stato fantastico. Insomma, la ritengo una vera partita: uno scontro al vertice in tutti i sensi.è forse la partita snodo? Chiè “spacciato”, considerando il calendario di entrambe e anche quello del Napoli?Spacciato no, secondo me.