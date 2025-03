Ilrestodelcarlino.it - "Era importante ripartire dopo due ko"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

due battute d’arresto era fondamentale farla macchina". Mister Marco Giuliodori parla cosìil pareggio interno di domenica nel derby contro la Recanatese. In effetti l’obiettivo principale della formazione fidardense nell’ultima uscita era quello di prendere almeno un punto, il secondo nel poker di derby in meno di un mese tra Samb, Civitanovese, Atletico Ascoli e ultima Recanatese. E così quello preso contro i giallorossi Giuliodori lo etichetta come "un punto, in una partita condizionata dall’arbitro per l’espulsione di Nanapere, contro una Recanatese che ha giocatori di qualità e di categoria superiore. Basti pensare che si possono permettere di tenere in panchina uno come Giandonato". E quindi "complimenti ai miei ragazzi per la partita di sacrificio, bene a livello tattico, di concentrazione, abbiamo concesso pochissimo in inferiorità numerica, mi ricordo solo un’incertezza difensivail pareggio.