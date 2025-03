Quotidiano.net - Er Pinto e le sue rime. La poesia sui muri come impegno sociale

"Escivo de casa cor pallone sotto braccio /‘E scarpe mezze rotte.dopo me l’allaccio”". Ha iniziato così, quasi per gioco, nel 2010, quando ha cominciato a scrivere poesie su carta e, soprattutto, suidi Roma. E da allora non s’è più fermato. A dirlo infatti è proprio la Città Eterna, tappezzata da decine di versi colorati che hanno un’unica firma: Er. Lui, dal canto suo, si definisce un poeta di strada, ma ha anche diversi progetti in ballo che ne fanno un artista a tutto tondo.‘Lanon si spiega’, uno spettacolo itinerante che racconta la biografia dei suoi versi più intimi. Di libri ne ha scritti più d’uno: Metroromantici, una raccolta dei cosiddetti Poeti der Trullo (progetto da cui si è poi smarcato); Il peso delle cose (2017) e Mal di mare (2020). Di lui s’è accorto anche Carlo Verdone, che, passeggiando nel cuore di Trastevere, ha scoperto una suae l’ha riproposta in un post sul suo profilo Facebook: "Baciami/le lac/che scendono/ per te".