Eni Plenitude e i recessi mancati | l’istruttoria dell’Antitrust

Leggi su Open.online

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eniper possibile pratica commerciale scorretta. Alcuni consumatori hanno segnalato di «aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas». Senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.Comunicazioni non a buon fineIl procedimento, sottolinea l’Autorità, riguarda infatti le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura.