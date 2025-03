Lapresse.it - Energia, Terna presenta il piano di Sviluppo decennale: “23 miliardi di investimenti”

E’ statoto a Roma ildidi, società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’elettrica, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.“In accordo al Pniec e agli scenari energetici 2024 – ha spiegato Giuseppina di Foggia, amministratore delegato di– sono previsti 65 gigawatt da rinnovabili entro il 2030 e 94 gigawatt entro il 2025 di cui 43 connessi alla rete di trasporto nazionale. Tutto questo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ma anche per rendere indipendente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi, in particolare rispetto al gas che adesso pesa sui costi dell’per l’Italia che è un Paese importatore. I 23previsti nel2025-2034 sono volti a raggiungere proprio questo duplice risultato”.