Ilgiorno.it - Energia alle stelle: i piccoli e medi imprenditori di Lecco e Sondrio vogliono il nucleare. Ma senza referendum

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 marzo 2025 – Sì al ritorno al, ma. A chiederesono glilecchesi e valtellinesi di Confapi. L'86% deivuole una centralein Italia per fronteggiare il caro-e l'84 lo vuolebisogno di indire un, come invece successo nel 1987 per lo spegnimento degli impianti atomici: secondo gli associati di Confapiè un argomento altamente strategico che va delegato a tecnici esperti, non a tutti i cittadini. Oltre alvorrebbero la creazione di un mercato unico dell’europeo. È quanto emerge dall’indagine dedicata sue imprese redatta dai ricercatori del Centro studi di Confapi Lombardia e che hanno coinvolto anche un centinaiodelle province di