Emma Dante al Bellini di Napoli è un terremoto emotivo E la terra per il momento smette di ballare Extra Moenia mette in scena una comunità di disperati che siamo noi

Diceva Bertold Brecht: “Nei tempi bui cantiamo dei tempi bui, poi verrà anche per noi il tempo delle rose”. Lo stiamo aspettando. Intanto Mi sono persa Giovanna D’Arco, regia dialla Prima della Stagione dell’Opera di Parma.non potevo proprio rinunciarci. Ogni sua performance è un Evento che crea da subito un’alchimia con il pubblico, per questo sono tutti sold out.Lo spettatore si lascia coinvolgere. In, inutile chiedersi il significato del titolo, è metaforico, fuori le mura, nel senso fuori binario. Fuori traccia. Non c’è una vera e propria trama, è un frullatore di movimenti scenici veloci e contenuti forti. Unadi emarginati, 14 bravissimi performer di generazioni e formazioni diverse che si spogliano, si rivestono, rimangono in mutande, perché sono indifesi.