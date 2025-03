Puntomagazine.it - Emergenza rifiuti a Qualiano: via Maioni abbandonata al degrado

Leggi su Puntomagazine.it

abbandonati ein via: i cittadini chiedono un intervento immediato– Un vero e proprio scenario di abbandono esi presenta lungo via, dovedi ogni genere giacciono accumulati senza alcun intervento di pulizia. Le immagini pubblicate questa mattina da un cittadino sui social network testimoniano una situazione ormai fuori controllo, con cassette per alimenti, sacchi di immondizia, materassi, mobili dismessi, sedie girevoli,di plastica e cartone sparsi lungo la strada e nelle aree verdi circostanti.I cittadini chiedono a gran voce un intervento immediato da parte delle autorità locali affinché vengano effettuate operazioni di pulizia e venga attuato un piano di sorveglianza per prevenire nuovi scarichi abusivi.