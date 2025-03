Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Filiberto di Savoia chiede il ritorno in Italia delle salme di Umberto II e Maria José

diha lanciato un appello alle istituzionine e all’opinione pubblica affinché ledell’ultimo re d’II e della reginapossano tornare in patria. “Un gesto di umanità, rispetto e pace storica” ha dichiarato l’ex principe, rilanciando il tema della sepoltura dei suoi avi. Lo scorso febbraio, come riporta il Corriere della Sera, in occasione della Messa in suffragio del padre Vittorioaveva espresso il desiderio di vedere i membri della famiglia reale riposare in. “Sono felice e commosso che mio padre possa riposare a Torino, città che amava e dove desiderava essere sepolto” aveva spiegato.Ora i due ex sovrani sono sepolti a Hautecombe, in Francia, dove il prossimo 15 marzo si terrà la messa in suffragio perII nel 42° anniversario della sua morte.