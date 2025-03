361magazine.com - Elogio dell’autotune, di Tommy Cash e dell’hyperpop

Partiamo dal tanto odiato autotune. Potrei attaccare dicendo: non tutti i mali vengono per nuocere. Ma lascerei intendere un giudizio neanche troppo interpretabile, che svierebbe il discorso. Provo quindi a dare una lettura differente a quello che è un effetto, in senso tecnico, e che in quanto tale, è ovvio, non può essere confuso con una causa, né con una conseguenza. Facciamo qualche passo indietro, così da avere davanti agli occhi una scena più ampia, meglio comprensibile.Nella società dei social network e dell’apparenza, ne parlavo giusto qualche giorno fa, essere sinceri è impossibile, forse anche inutile. È impossibile perché viviamo costantemente dovendoci confrontare con la richiesta di una nostra rappresentazione, e inutile perché una qualsiasi rappresentazione, per definizione, per quanto possa essere il più fedele possibile all’originale non sarà mai l’originale.