Lookdavip.tgcom24.it - Elodie brilla: dopo Sanremo presenta il film e la nuova collaborazione

Inarrestabile! Cantante, modella, attrice: la 34enne romana è un’artista a tutto tondo e un vulcano sempre in attività. Nel primo trimestre del 2025 ha inanellato un successo via l’altro. Tra i vari impegni è impossible non citare il Festival di: in gara con Dimenticarsi alle 7, ha portato sul palco dell’Ariston la sua sensualità, sprigionata appieno nel duetto con Achille Lauro nella serata cover. Nell’ultima settimana ha stupitomente i fanndo il nuovo progetto come testimonial. Spazio anche per cinema e Milano Fashion Week. Testimonial preziosaNella campagna pubblicitariaC’è una bella novità in casa APM Monaco. Il brand di gioielli made in Montecarlo ha svelato nei giorni scorsi la testimonial per il mercato italiano:. Una presenza magnetica e un talento unico, tradotti in una campagna pubblicitaria fresca, moderna e un po’ onirica.